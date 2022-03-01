Болгарский генерал Шивиков спрогнозировал скорую капитуляцию Зеленского

«Цель России не в том, чтобы оккупировать и уничтожить Украину как государство. В этом смысл того, что это специальная военная операция, и я не перестану это подчеркивать», — сказал генерал в эфире Болгарского национального радио.

Болгарский генерал Димитар Шивиков полагает, что президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени объявить о капитуляции страны — спецоперация на Украине закончится победой Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».По мнению Шивикова, Болгария ни при каких обстоятельствах не должна предоставлять Украине оружие, это только усилит эскалацию — «огонь не тушат, обливая его бензином».источник