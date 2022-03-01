СМИ: Японские банки прекратили расчеты в долларах со Сбербанком

Крупнейшие японские банки, включая Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, приостанавливают с субботы, 26 марта, долларовые транзакции с российским Сбербанком в свете американских санкций против РФ, сообщило агентство Киодо.В статье отмечается, что при совершении транзакций со Сбербанком японские финансовые учреждения используют американские корреспондентские банки, а так как с 26 марта вступает в силу запрет на осуществление любых транзакций с участием Сбербанка, то и какие-либо операции японской стороны с данным российским банком становятся невозможными.В настоящее время неясно, будут ли также приостановлены транзакции со Сбербанком, проводимые в других валютах, однако Киодо отмечает, что ряд японских банков, в частности, Mitsubishi UFJ, придерживаются политики на осуществление операций в иностранной валюте только в долларах.США 25 февраля в свете событий на Украине ввели санкции в отношении нескольких крупных российских банков, в том числе Сбербанка. В течение 30 дней финансовые институты США должны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.источник