Медведев оценил вероятность начала ядерного конфликта

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что никто не хочет войны, однако угроза ядерного конфликта есть всегда. При этом он заметил, что создание ядерного оружия не позволило случиться многим конфликтам в XX и XXI веках, передает РИА «Новости».Медведев отметил, что как бывший главнокомандующий он хорошо осознает масштабы ядерной войны.«Целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику», — сказал зампред Совбеза.Медведев напомнил о «холодной войне», о Карибском кризисе 1962 года, который оказал «отрезвляющее воздействие» на США, НАТО, СССР и Варшавский договор.По мнению политика, сейчас ситуация в чем-то хуже, поскольку в то время Запад не пытался «с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения».источник