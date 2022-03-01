Лондон - пранкеры усилили раскол консерваторов

Продолжает развиваться скандал с попавшими на удочку пранкеров британскими министрами, которые успели наговорить на своё увольнение. В ответ Лондон начал разбирательство в отношении пранкеров, обвиняя тех в ведении информационной войны - и заблокировал их канал на YouTube.Глава Хоум Офис Прити Патель в онлайн-трансляции умудрилась не только благодушно отозваться об украинских неонацистах - но и обозвать русских “варварами”, чью недвижимость пообещала отбирать без суда и следствия. А также по просьбе пранкеров произнесла фразу “англичанка гадит”.Увольнять её или министра обороны Бен Уоллеса, который в разговоре с пранкерами пообещал помочь Украине разработать ядерное оружие, премьер Джонсон сейчас точно не будет. У него очень шаткие позиции внутри партии - ещё до начала украинского кризиса депутаты подавали письма о вотуме недоверия Борису. Уволив министров, Борис тут же превратит их в оппонентов в борьбе за пост премьера. Особенно это касается Уоллеса, который нынче является самым популярным партфункционером Тори.Однако здесь ещё играет роль вопрос муниципальных выборов, которые пройдут в мае. Лейбористы продолжают лидировать в опросах на фоне экономического кризиса, захлестнувшего Британию. 1,3 миллиона британцев окажутся в нищете из-за рекордной инфляции. Средний заработок населения в 2022 упадёт на 2,2%. В общей сложности 34% британцев будут иметь доходы ниже прожиточного минимума.Не лучше обстоят дела и в правительстве. Дефицит бюджета в 2022 станет рекордным за всю историю страны. На обслуживание разбухшего госдолга Британии придётся потратить 83 миллиарда фунтов - это в два раза больше всего военного бюджета страны. Неудивительно, что британская армия теперь сокращена до минимального размера с 1714 года в 70 000 солдат - на большее попросту нет денег.В этих условиях победа лейбористов на местных выборах почти гарантирована. И вот уже после неё Борис вполне может расстаться с оскандалившимися министрами - возложив на них полную ответственность за электоральные провалы консерваторов и основательно потоптавшись на их репутации.Малек Дудако