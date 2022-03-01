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ВКС РФ за сутки уничтожили девять складов с вооружением на Украине

root Сегодня, 13:3050Новости
ВКС РФ за сутки уничтожили девять складов с вооружением на Украине

Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки ликвидировали 117 объектов военной инфраструктуры в рамках спецоперации по демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По данным ведомства, в частности, силами оперативно-тактической и армейской авиации уничтожены девять складов с вооружением и боеприпасами, два склада с топливом, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, шесть командных пунктов и 92 опорных пункта подразделений ВСУ и националистических формирований.

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