ВКС РФ за сутки уничтожили девять складов с вооружением на Украине

Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки ликвидировали 117 объектов военной инфраструктуры в рамках спецоперации по демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.По данным ведомства, в частности, силами оперативно-тактической и армейской авиации уничтожены девять складов с вооружением и боеприпасами, два склада с топливом, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, шесть командных пунктов и 92 опорных пункта подразделений ВСУ и националистических формирований.