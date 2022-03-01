СМИ Германии: Требование Москвы платить за газ рублями вынуждает ЕС обходить свои же санкции

Газовые поставки РФ недружественным странам теперь должны оплачиваться в российской национальной валюте. Требование Москвы, Владимира Путина платить за газ рублями вынуждает ЕС обходить свои же санкции.Об этом говорится в статье в журнале Der Spiegel, где приведены мнения ряда немецких экспертов.СМИ Германии отмечает, что неожиданный маневр Путина вызвал серьезное беспокойство игроков европейского рынка энергоресурсов. Особенно это касается высокопоставленных государственных чиновников и глав крупных энергетических концернов в странах ЕС.Немецкий экономист Йенс Зюдекум считает, что неожиданное решение российского президента «ошарашило Запад»."Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции", - полагает он.А эксперт из Германии в области валютных рынков Петер Бофингер уверен, что целью перехода на оплату за газ в российских рублях является рост курса национальной валюты РФ."Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и, соответственно, поднимется ее курс", - рассуждает немецкий эксперт.На перевод оплаты за газ в рубли отреагировали и главы государств Европейского Союза. В частности, вчера свое возмущение таким решением выразил французский президент Эммануэль Макрон, заявив, что оно противоречит условиям контрактов. А в Болгарии заявили, что страна может начать покупку газа за российскую валюту.