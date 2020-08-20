Захарова высмеяла заявление польского генерала о Калининграде

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-командира сухопутных войск Польши, который заявил, что «Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия».«Как поднимет, так и опустит», – написала она в своем Telegram-канале.Кроме того, руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков посоветовал польскому генералу изучить историю и «понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше».«Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет – изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград – глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», – передает РИА «Новости» его слова.Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша может претендовать на Калининградскую область. При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».Ранее польский солдат Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.Александра Юдина