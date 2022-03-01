Как сегодня купить доллары в Приват24 — пошаговая инструкция
Как через Приват24 в несколько кликов купить доллары.
Сегодня купить или продать валюту можно быстро в режиме онлайн. ПриватБанк разрешил это делать своим клиентам через сервис Приват24.
Как провести такую операцию в Приват24 по телефону, а также в вебверсии, пишут «Сегодня».
Чтобы купить или продать доллары, нужно иметь карту в валюте, с которой вы хотите провести операцию. Если у вас ее нет, то когда вы будете пытаться купить доллары, приложение само предложит вам оформить такую карту.
Как купить доллары с телефона
Чтобы сделать это в мобильной версии Приват24, сначала нужно авторизироваться в приложении.
А дальше алгоритм таков:
в верхнем углу экрана отображается курс валют — на него нужно нажать;
выбрать нужную валюту — в этом случае доллар США;
выбрать операцию с валютой (купить или продать) и ввести необходимую сумму;
выбрать карту для списания и зачисления и подтвердить операцию.
Как купить доллары в вебверсии
С компьютера алгоритм для такой операции похож:
войти в приложение Приват24;
выбрать меню «Перевод на карту»;
выбрать карты, между которыми нужно произвести платеж, определить сумму и нажать «Продолжить»;
подтвердить операцию.
ПриватБанк изменил условия отправки переводов с Украины
«Сегодня» уже рассказывали, что с 22 марта клиенты банка могут осуществлять:
P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;
SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;
SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;
SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.
Новости Украины - Сегодня, 13:00 2
Сегодня купить или продать валюту можно быстро в режиме онлайн. ПриватБанк разрешил это делать своим клиентам через сервис Приват24.
Как провести такую операцию в Приват24 по телефону, а также в вебверсии, пишут «Сегодня».
Чтобы купить или продать доллары, нужно иметь карту в валюте, с которой вы хотите провести операцию. Если у вас ее нет, то когда вы будете пытаться купить доллары, приложение само предложит вам оформить такую карту.
Как купить доллары с телефона
Чтобы сделать это в мобильной версии Приват24, сначала нужно авторизироваться в приложении.
А дальше алгоритм таков:
в верхнем углу экрана отображается курс валют — на него нужно нажать;
выбрать нужную валюту — в этом случае доллар США;
выбрать операцию с валютой (купить или продать) и ввести необходимую сумму;
выбрать карту для списания и зачисления и подтвердить операцию.
Как купить доллары в вебверсии
С компьютера алгоритм для такой операции похож:
войти в приложение Приват24;
выбрать меню «Перевод на карту»;
выбрать карты, между которыми нужно произвести платеж, определить сумму и нажать «Продолжить»;
подтвердить операцию.
ПриватБанк изменил условия отправки переводов с Украины
«Сегодня» уже рассказывали, что с 22 марта клиенты банка могут осуществлять:
P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;
SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;
SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;
SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.
Новости Украины - Сегодня, 13:00 2
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