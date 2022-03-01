Как сегодня купить доллары в Приват24 — пошаговая инструкция



Сегодня купить или продать валюту можно быстро в режиме онлайн. ПриватБанк разрешил это делать своим клиентам через сервис Приват24.

Как провести такую операцию в Приват24 по телефону, а также в вебверсии, пишут «Сегодня».

Чтобы купить или продать доллары, нужно иметь карту в валюте, с которой вы хотите провести операцию. Если у вас ее нет, то когда вы будете пытаться купить доллары, приложение само предложит вам оформить такую карту.

Как купить доллары с телефона



Чтобы сделать это в мобильной версии Приват24, сначала нужно авторизироваться в приложении.

А дальше алгоритм таков:

в верхнем углу экрана отображается курс валют — на него нужно нажать;

выбрать нужную валюту — в этом случае доллар США;

выбрать операцию с валютой (купить или продать) и ввести необходимую сумму;

выбрать карту для списания и зачисления и подтвердить операцию.

Как купить доллары в вебверсии



С компьютера алгоритм для такой операции похож:

войти в приложение Приват24;

выбрать меню «Перевод на карту»;

выбрать карты, между которыми нужно произвести платеж, определить сумму и нажать «Продолжить»;

подтвердить операцию.

ПриватБанк изменил условия отправки переводов с Украины

«Сегодня» уже рассказывали, что с 22 марта клиенты банка могут осуществлять:

P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;

SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;

SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;

SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.

Новости Украины - Сегодня, 13:00 2 Как через Приват24 в несколько кликов купить доллары.Сегодня купить или продать валюту можно быстро в режиме онлайн. ПриватБанк разрешил это делать своим клиентам через сервис Приват24.Как провести такую операцию в Приват24 по телефону, а также в вебверсии, пишут «Сегодня».Чтобы купить или продать доллары, нужно иметь карту в валюте, с которой вы хотите провести операцию. Если у вас ее нет, то когда вы будете пытаться купить доллары, приложение само предложит вам оформить такую карту.Как купить доллары с телефонаЧтобы сделать это в мобильной версии Приват24, сначала нужно авторизироваться в приложении.А дальше алгоритм таков:в верхнем углу экрана отображается курс валют — на него нужно нажать;выбрать нужную валюту — в этом случае доллар США;выбрать операцию с валютой (купить или продать) и ввести необходимую сумму;выбрать карту для списания и зачисления и подтвердить операцию.Как купить доллары в вебверсииС компьютера алгоритм для такой операции похож:войти в приложение Приват24;выбрать меню «Перевод на карту»;выбрать карты, между которыми нужно произвести платеж, определить сумму и нажать «Продолжить»;подтвердить операцию.ПриватБанк изменил условия отправки переводов с Украины«Сегодня» уже рассказывали, что с 22 марта клиенты банка могут осуществлять:P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.Новости Украины - Сегодня, 13:00 2

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