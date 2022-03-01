На дорогах Луганщины появились новые блокпосты. Для их проезда нужен пропуск



Как говорится в сообщении, пропуск, выдается территориальным ОВД (органом внутренних дел).

В ведомстве отметили, что на временных пунктах пропуска инспекторы ГИБДД осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения, обеспечивают сопровождение колон транспортных средств с эвакуирующимися гражданам, регулируют дорожное движение, осуществляют проверку транспортных средств, пресекают незаконное перемещение запрещенных предметов, оказывают правовую консультацию гражданам. Новости Региона - Сегодня, 12:25 292 «Напоминаем жителям, не имеющие паспортных документов ЛНР, о необходимости получения пропусков для пересечения временных пунктов пропуска в районах бывших под контролем Украины», — сообщил центр общественных связей МВД.Как говорится в сообщении, пропуск, выдается территориальным ОВД (органом внутренних дел).В ведомстве отметили, что на временных пунктах пропуска инспекторы ГИБДД осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения, обеспечивают сопровождение колон транспортных средств с эвакуирующимися гражданам, регулируют дорожное движение, осуществляют проверку транспортных средств, пресекают незаконное перемещение запрещенных предметов, оказывают правовую консультацию гражданам. Новости Региона - Сегодня, 12:25 292

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