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На дорогах Луганщины появились новые блокпосты. Для их проезда нужен пропуск

robot Сегодня, 14:0041Новости
На дорогах Луганщины появились новые блокпосты. Для их проезда нужен пропуск
«Напоминаем жителям, не имеющие паспортных документов ЛНР, о необходимости получения пропусков для пересечения временных пунктов пропуска в районах бывших под контролем Украины», — сообщил центр общественных связей МВД.
Как говорится в сообщении, пропуск, выдается территориальным ОВД (органом внутренних дел).
В ведомстве отметили, что на временных пунктах пропуска инспекторы ГИБДД осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения, обеспечивают сопровождение колон транспортных средств с эвакуирующимися гражданам, регулируют дорожное движение, осуществляют проверку транспортных средств, пресекают незаконное перемещение запрещенных предметов, оказывают правовую консультацию гражданам. Новости Региона - Сегодня, 12:25 292

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