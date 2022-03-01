Наблюдается массовая сдача в плен старших офицеров ВСУ: сводка по спецоперации ВС РФ на Украине

Российские войска осуществляют нанесение точечных и массированных ударов по местам дислокации и боевым позициям войск националистов с применением наземных ракетных платформ, корабельных пусковых установок, артиллерии и авиации, в том числе беспилотной. В частности, подтверждается уничтожение КР «Калибр» оружейного склада в Житомирской области у посёлка Великие Коровинцы по итогам их запуска с морских носителей.Украинские СМИ сообщают об уничтожении ещё 23 марта очередного МиГ-29 вместе с командиром звена истребителей – это одна из последних машин, остававшихся на вооружении ВВС ВСУ.В Мариуполе боевые действия ведутся в Центральном районе города. Учитывая плотную застройку и желание российского командования предотвратить жертвы среди мирного населения и разрушения, в качестве основных сил нападения выступают танки и пехота. Главная задача на данный момент состоит в расчленении украинских войск и нацбатов на небольшие группы и изоляции националистов в промышленной зоне. После этого по ним можно будет наносить массированной удар артиллерией и авиацией. Возможно, что на ликвидацию остатков войск неприятеля в Мариуполе уйдёт несколько дней.Поступают многочисленные сведения о деморализации противника на киевском направлении на фоне острого недостатка продуктов питания, топлива и боеприпасов. Наблюдается рост числа бойцов, как добровольно сложивших оружие, так и взятых в плен после отхода с боевых позиций. Под Киевом массово сдаются ВС РФ старшие офицеры, при этом на Донбассе они предпочитали - пока позволяло время - попытаться ретироваться с поля боя, бросая вверенные им подразделения.Увеличивается число боевых систем, оказавшихся в распоряжении ВС РФ и войск республик в исправном состоянии. В том числе в виде трофеев фигурируют достаточно редкие изделия украинского ОПК, такие как танк Т-72АТМ, мелкосерийные модели бронеавтомобилей.Активисты прежнего режима местами пытаются выступать против смены власти, в том числе с оружием в руках. Однако слаженная работа воинских подразделений (а впоследствии комендатур) и специализированных ведомств не даёт возможности развернуть неонацистам свою деятельность при занятии ВС РФ новых населённых пунктов. Одновременно ведётся борьба с организованной преступностью, которая плотно срослась на местах с киевским режимом. В частности, такая работа начата в Херсоне, где в доме одного из представителей криминалитета обнаружено оружие и благодарственные письма от экстремистских группировок.Одновременно с этим приложены усилия для обеспечения всем необходимым населения взятых под контроль населённых пунктов.источник