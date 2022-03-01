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С 26 марта увеличено число автобусных рейсов из Луганска в Счастье и обратно

robot Сегодня, 15:4520Новости
С 26 марта увеличено число автобусных рейсов из Луганска в Счастье и обратно
Увеличено число автобусных рейсов из Луганска в Счастье и обратно. Об этом сообщили в минтрансе.

«С 26 марта 2022 года увеличено количество рейсов на регулярном пригородном автобусном маршруте «Луганск — Счастье», — говорится в сообщении.

Ежедневно будет выполняться 24 оборотных рейса в двух направлениях:
из Луганска (от железнодорожного вокзала) — с 6:00 до 17:30 через каждые 30 минут;
из Счастья — с 7:00 до 18:30 через каждые 30 минут.
Новости Региона - Сегодня, 14:45 5

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