Ощадбанк сменил лимит на снятие наличных
Ощадбанк сменил ежедневный лимит на выдачу наличных в валюте. Его увеличено больше, чем втрое.
Об этом Ощадбанк сообщил в Facebook-аккаунте банка.
Следовательно, теперь лимит на снятие наличных с валютных счетов увеличен. До недавнего времени он составлял сумму, эквивалентную 30 тысячам гривен. Теперь же эта сумма увеличена до 100 тысяч гривен (в эквиваленте).
«Мы всегда за cashless. Ведь именно сейчас карта — наиболее удобный и безопасный способ оплат. Но мы понимаем потребности наших клиентов в разных формах расчетов», — говорится в сообщении Ощадбанка.
Этот ежедневный лимит в 100 тысяч гривен будет действителен для владельцев валютных счетов как внутри Украины, так и за рубежом.
В то же время, владельцы счетов в гривнах могут по-прежнему без ограничений пользоваться картами Ощадбанка как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, они могут снимать по этим картам валюту за границей. Лимит на снятие валютной наличности с таких карт составляет 100 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц. Новости Украины - Сегодня, 14:00 194
Об этом Ощадбанк сообщил в Facebook-аккаунте банка.
Следовательно, теперь лимит на снятие наличных с валютных счетов увеличен. До недавнего времени он составлял сумму, эквивалентную 30 тысячам гривен. Теперь же эта сумма увеличена до 100 тысяч гривен (в эквиваленте).
«Мы всегда за cashless. Ведь именно сейчас карта — наиболее удобный и безопасный способ оплат. Но мы понимаем потребности наших клиентов в разных формах расчетов», — говорится в сообщении Ощадбанка.
Этот ежедневный лимит в 100 тысяч гривен будет действителен для владельцев валютных счетов как внутри Украины, так и за рубежом.
В то же время, владельцы счетов в гривнах могут по-прежнему без ограничений пользоваться картами Ощадбанка как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, они могут снимать по этим картам валюту за границей. Лимит на снятие валютной наличности с таких карт составляет 100 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц. Новости Украины - Сегодня, 14:00 194
Метки: {keywords}