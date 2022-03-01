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Как в Луганской области будут выплачивать пенсии за апрель

robot Сегодня, 16:3066Новости
Как в Луганской области будут выплачивать пенсии за апрель
Для обеспечения своевременной выплаты пенсий в областях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
Так, в течение 25-27 марта производятся начисления и выплата пенсий в шести областях на общую сумму 8,8 миллиарда гривен. В частности, 25 марта уже профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства перечислены в банки.
Напомним, на этой неделе заработали мобильные отделения Укрпочты в Луганской области, которые развозят пенсии тем, кто их получал с почтальоном. Новости Региона - Сегодня, 15:30 18

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