Как в Луганской области будут выплачивать пенсии за апрель



Так, в течение 25-27 марта производятся начисления и выплата пенсий в шести областях на общую сумму 8,8 миллиарда гривен. В частности, 25 марта уже профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства перечислены в банки.

Напомним, на этой неделе заработали мобильные отделения Укрпочты в Луганской области, которые развозят пенсии тем, кто их получал с почтальоном. Новости Региона - Сегодня, 15:30 18 Для обеспечения своевременной выплаты пенсий в областях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.Так, в течение 25-27 марта производятся начисления и выплата пенсий в шести областях на общую сумму 8,8 миллиарда гривен. В частности, 25 марта уже профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства перечислены в банки.Напомним, на этой неделе заработали мобильные отделения Укрпочты в Луганской области, которые развозят пенсии тем, кто их получал с почтальоном. Новости Региона - Сегодня, 15:30 18

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