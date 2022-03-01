В Уфе задержали подозреваемых в подготовке нападений на силовиков

"Задержаны четверо граждан , причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети интернет террористической идеологии", — отметили в ведомстве.

"По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год на территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась подготовка к насильственному изменению конституционного строя России. Злоумышленниками была сформирована структура террористического сообщества, между его участниками распределены функции и обязанности, выработаны методы конспирации и тактика совершения нападений", — отметили в ведомстве.

Фото: РИА НовостиВ Уфе задержали четырех россиян, причастных к подготовке нападений на силовиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.При обысках у них изъяли две гранаты РГД-5, "коктейли Молотова", экстремистскую литературу, средства коммуникации, радиостанции, одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.Задержанным вменяется нарушение части 1 и части 2 статьи 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Максимальное наказание, которое им грозит — пожизненное заключение.На сайте Следственного комитета России сообщается, что задержанных пятеро, им от 36 до 62 лет.Кроме того, по данным СК, они через интернет распространяли материалы с призывами к насильственному захвату власти.