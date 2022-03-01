Военнослужащие Южной Осетии выехали для участия в освобождении Донбасса

Президент Республики Южная Осетия подтвердил информацию о том, что южноосетинские военнослужащие выехали в направлении Донбасса для участия в операции по освобождению ЛДНР. Соответствующее решение было принято на уровне государственных властей Южной Осетии.Примечательно, что ни Запад, ни Украина не признают независимость Южной Осетии, а потому для них южноосетинский военный контингент де-юре не может восприниматься как государственный, если руководствоваться их собственным законодательством.Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что военнослужащие отправились для освобождения Донбасса с гордо поднятым знаменем.По словам президента республики, которая признала независимость ДНР и ЛНР, аланская кровь даёт о себе знать:Они прекрасно понимают, что едут защищать и Россию и Осетию, потому что фашизм нужно задавить на дальних рубежах, прежде чем он снова себя проявит по отношению к нашей Родине.По словам южноосетинского президента, это воинский долг, который республиканские военные готовы выполнить.Пока нет данных о том, на каком именно участке донбасского фронта спецоперации будут задействованы подразделения из РЮО.Анатолий Бибилов:Вперёд! Возвращайтесь с Победой, живые и здоровые!На кадрах можно видеть колонны армейских грузовиков под триколорами Республики Южная Осетия, движущиеся по дороге в сопровождении полицейских машин.