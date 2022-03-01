Катар не будет помогать Западу в газовой войне с Россией

«Катар занимает второе место по производству СПГ после США и имеет огромные запасы сырья, но у Дохи большая завязка на страны юго-восточной Азии. Большинство катарских поставок идет в Китай, Японию и Южную Корею», - констатирует Зинин.

«Разговоры о замене российского газа на катарский начались еще до февральских событий, но не получили поддержку у Дохи. Катарцы на разных форумах заявляли, что они конкурируют с Россией но в собственных интересах, а не в американских или европейских, все действия Дохи базируются на бизнес-интересах», - резюмирует Зинин.

«Цифр катарского экспорта недостаточно для того, чтобы заменить российский газ в Европе. Нужно еще, чтобы европейцы могли его принять, а это требует больших капиталовложений в СПГ-инфраструктуру в Европе и в мире», - заключает Зинин.

«Катарцы отвечают на западные запросы с учетом своих интересов: они хотят оставаться крупным производителем, но не быть инструментом в чьих-то руках. И еще – как бы Катар не наращивал экспорт СПГ, трубопроводный газ будет дешевле», - констатирует Зинин.

«Существует показательная цифра – 75% катарского экспорта СПГ идет в страны Юго-Восточной Азии, все поставки на рынок распланированы и распределены. Есть данные солидных аналитиков, которые говорят, что для замещения “Газпрома” нужно переправить в Европу половину СПГ, который сегодня потребляют в Азии», - заключает Зинин.

«Саад аль-Кааби также замечал, что контракты на поставку СПГ являются священными для Катара, как и их исполнение. Это приоритет государства, катарцы строго берегут свое реноме и не пойдут на отказ от обязательств ради Европы», - констатирует Зинин.

Катар не будет спасать Европу от российского газа, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин, добавив, что 75% катарского газа уходит в страны Юго-Восточной Азии по долгосрочным контрактам.Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби считает, что невозможно заменить российский газ на европейском рынке. В мире не существует поставщиков, способных заместить «Газпром» в краткосрочной перспективе, а все разговоры об этом являются чушью.Катарский министр опроверг заявления министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который заявил, что Доха и Берлин подписали долгосрочные контракты на поставку газа. Это возможно только после 2025 года, когда Катар введет в строй новые СПГ-производства.США начали обхаживать Катар на предмет перенаправления СПГ-экспорта в Европу еще несколько месяцев назад, но их усилия завершились провалом. В марте в Доху отправился Хабек, сделавший после визита несколько заявлений по отказу от российского газа.Идеолог партии «Зеленые» утверждает, что ФРГ к концу 2022 года откажется от большей части закупок газа в России, но любой экономический расчет демонстрирует, что его слова являются популизмом, причем это касается не только газа, но и нефти с дизелем и углем.Создалось впечатление, что Катар не хочет участвовать в санкционной борьбе с Россией и собирается строить отношения на базе соглашения ОПЕК+ и договоренностей, которые Доха и Москва успели согласовать на высшем уровне.Торговая политика Дохи базируется на долгосрочных соглашениях, что нормально для рынка сжиженного газа, где требуются многомиллиардные инвестиции. Здесь финансового эффекта требуется ждать в среднем от 5 до 7 лет. Катар также внимательно следит за тем, чтобы его СПГ не перепродавали по более дорогой цене, Доха дорожит репутацией.Геополитические споры между Западом и Россией не интересны Катару, по крайней мере Доха не собирается занимать чью-либо сторону.Не надо забывать и про флот СПГ-газовозов: далеко не факт, что их возможностей хватит для того, чтобы транспортировать в Евросоюз анонсированные объемы.Катар обладает большими месторождениями газа, но у него нет газопроводов. Предлагался план по строительству газопровода через Сирию, но сегодня он не реализуем. Остаются СПГ-производства и газовозы, а новые мощности появятся у Дохи только в 2025 году, до тех пор объемы катарского экспорта точно не вырастут.«Для расширения СПГ-планов Катару нужны огромные капиталовложения и гарантии, что они окупятся», - резюмирует Зинин.Доха не имеет желания вести дело с Хабеком, который пытается прописать в энергопланах ФРГ скорый отказ от газа, как такового. Всем понятно, что его поездка носила политический характер, и что в нем катарцы не увидят партнера.Такого количества СПГ на мировом рынке нет: до 2025 года на планете гарантированно будет дефицит сырья, а выиграть ценовую гонку европейцы у азиатов не смогут. В случае эмбарго ЕС на российский газ цены в мире взлетят в несколько раз.Дмитрий Сикорский