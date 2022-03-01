Орбан ответил на претензии Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского, который выразил недовольство позицией Будапешта по антироссийским санкциям.Зеленский, в частности, возмутился тем, что Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из России и поддерживать поставки оружия Киеву."Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские - мы венгры... На вопрос "на чьей стороне выступает Венгрия?" ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии... Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы", - заявил Орбан в разговоре с местным телеканалом М1.Он подчеркнул, что есть страны, требующие военного вмешательства в украинский кризис, а есть страны, такие как Венгрия, которые хотят держаться в стороне, поскольку отстаивают свои национальные интересы."Венгрии каждый раз приходится снова и снова отстаивать свои национальные интересы. Вот почему не все равно, какое правительство у Венгрии. Это правительство, которое отстаивает национальные интересы или которое хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами, большими или имеющими авторитет. Мы правительство, которое отстаивает национальные интересы, и хотим это делать и дальше", - резюмировал Орбан.МИД Венгрии неоднократно озвучивал позицию страны по поводу антироссийских санкций и ситуации на Украине. Так, глава ведомства Петер Сийярто говорил, что Будапешт не будет отказываться от покупки углеводородов у России, не намерен поставлять Киеву оружие, не собирается поддерживать введение бесполетной зоны над Украиной и отправку туда миротворцев, если такие решения примут в НАТО.источник