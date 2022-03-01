Турция ввела запрет на ночную рыбную ловлю в Черном море после обнаружения мины

«С сегодняшнего дня (26 марта 2022 года) до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Черного моря между Болгарией и Кефкеном», — сказано в сообщении ведомства.

Турецкие власти объявили о частичном ограничении рыбной ловли в части акватории Черного моря после того, как в проливе Босфор была обнаружена мина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.Ранее в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что найденный ранее в проливе Босфор объект оказался миной старого образца.Утром 26 марта местные рыбаки заметили предмет, похожий на мину, в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, движение в проливе Босфор было остановлено в обе стороны. Позднее в турецком Минобороны заявили о нейтрализации этого объекта, а Босфор открыли для движения кораблей.До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оборонное ведомство страны принимает меры в связи с информацией об украинских минах, дрейфующих в Черном море.