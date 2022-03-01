Росгвардейцы из Симферополя записали видео в поддержку спецоперации на Украине

Бойцы ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю в формате видеоролика выразили поддержку сотрудникам и военнослужащим ведомства, которые участвуют в специальной операции на территории Украины. В видео использованы кадры тренировочных занятий сотрудников Росгвардии.Видео предоставил начальник пресс-службы Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю Владимир Попов.