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Росгвардейцы из Симферополя записали видео в поддержку спецоперации на Украине

Sergey Сегодня, 19:4524Новости
Росгвардейцы из Симферополя записали видео в поддержку спецоперации на Украине

Бойцы ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю в формате видеоролика выразили поддержку сотрудникам и военнослужащим ведомства, которые участвуют в специальной операции на территории Украины. В видео использованы кадры тренировочных занятий сотрудников Росгвардии.
Видео предоставил начальник пресс-службы Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю Владимир Попов.

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