Военный эксперт предположил местонахождение украинских диверсантов

Украинские националисты, переодевшись в гражданскую одежду, могут вести диверсионную деятельность в освобожденных городах Донецкой народной республики, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Корреспонденты РИА Новости, находясь на улицах освобожденной бойцами ДНР Волновахи, увидели множество комплектов формы и обуви украинских военных без следов ранений. Вероятно, солдаты переодевались в гражданскую одежду и бросали форму."Американцы хвастались, что они подготовили на Украине 9000 специалистов для диверсионно-разведывательной работы. То есть людей, которые должны устраивать акты диверсий и саботажа в тылу противника, а также вести террор против гражданского населения. И минно-взрывное дело преподавали для всех. И, как видите, сейчас очень много объектов, которые освобождают силы ДНР и РФ, заминированы. И заминированы они таким образом, что для разминирования нужны специалисты экстра-класса. И украинских вояк готовили именно так. Поэтому сейчас они, сбросив униформу ВСУ, переодевшись в гражданское, могут действовать именно так – на территориях, которые освобождаются", - сказал Леонков.Он пояснил, что подобные силы уже начали себя проявлять, и не во всех освобожденных населенных пунктах есть возможность обеспечить работу местных органов власти и правопорядка из-за поврежденной инфраструктуры."ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред.) этим пользуются. Они переодеваются, выдают себя за мирных граждан и пристраиваются в какой-нибудь населенный пункт. И не будут ничего делать до определенного момента, пока с ними на связь не выйдет центр, который в будущем ими будет руководить. Тогда они начнут свою подрывную деятельность. Исключать этого нельзя", - отметил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.источник