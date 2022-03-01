Завтра в Луганске резкое снижение температуры воздуха на 10-12 градусов, дождь с мокрым снегом, усиление ветра



«27 марта в Луганске и по территории региона ожидается смена погодных условий: пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидаются порывы западного ветра 19-24 м/с, температурный фон понизится на 10-12 градусов», — говорится в сообщении.



Резкое снижение температуры воздуха на 10-12 градусов, дождь с мокрым снегом, усиление ветра до 24 м/с ожидаются в Луганщине 27 марта. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.Погода в Луганске - Сегодня, 20:47 104