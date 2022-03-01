В ВСУ складывается острейший топливный кризис вЂ” эксперт

В ВСУ сложился острейший топливный кризис. Об этом, комментируя эффективность точечных ударов российских войск по объектам хранения и перевозки ГСМ, корреспонденту EADaily заявил пожелавший остаться анонимным источник в военных кругах.По его словам, бронетехника потребляет много топлива, и удары российских калибров и прочих поражающих средств приходятся как раз на нефтебазы именно для того, чтобы нейтрализовать тактику бросков бронированных групп, которую использовали ВСУ.«20 вагонов дизтоплива сейчас стоит 1,4 млн евро. Расход танка — примерно 150 литров на 100 км. А танковый батальон — это 35 танков. Учитывая их (ВСУ) тактику бросков бронированными группами, одна ходка — 5 тонн солярки», — подсчитал эксперт.Об эффективности ударов России высокоточным оружием, по его словам, можно судить из того, что таких вылазок с использованием бронетехники со стороны ВСУ стало гораздо меньше. «Взамен, участились ракетные обстрелы и работа РСЗО. Но это вскрывает их местонахождение. И, если вы заметили, наши активно уничтожают „Искандерами“ украинские „буки“ и прочую технику», — констатировал наш собеседник.источник