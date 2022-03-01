Минобороны РФ эвакуировало из Херсона 90 граждан разных государств за сутки

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины», — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие эвакуировали в Россию из Херсонской области 90 граждан РФ, Молдавии и Украины. Об этом 27 марта сообщило Минобороны России.В военном ведомстве отметили, что эвакуация населения проводится «в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру города Херсона».Всего, по данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции в Крым с территории Украины было доставлено более 500 граждан иностранных государств.Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.источник