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Минобороны РФ эвакуировало из Херсона 90 граждан разных государств за сутки

Sergey Сегодня, 08:4568Новости
Минобороны РФ эвакуировало из Херсона 90 граждан разных государств за сутки
Минобороны РФ эвакуировало из Херсона 90 граждан разных государств за сутки

Российские военнослужащие эвакуировали в Россию из Херсонской области 90 граждан РФ, Молдавии и Украины. Об этом 27 марта сообщило Минобороны России.
«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что эвакуация населения проводится «в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру города Херсона».
Всего, по данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции в Крым с территории Украины было доставлено более 500 граждан иностранных государств.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
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