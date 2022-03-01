В Киеве поддержали В«претензииВ» Польши на территорию Калининградской области

Украинский режим готов поддержать любые территориальные претензии соседних стран к России, лишь бы это помогло отвлечь российскую армию от проведения спецоперации и помогло Зеленскому удержаться у власти. Особенно в Киеве радуются высказываниям соседней Польши.Украине на руку, если Польша предъявит России территориальные претензии на Калининград и Калининградскую область, поэтому Киев поддерживает действия Варшавы. С соответствующим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая в эфире одного из оставшихся украинских каналов, вещающих в "правильном" русле.По его словам, высказанные польским генералом территориальные претензии могут помочь Украине, если конечно Варшава перейдет от слов к делу. Это отвлечет Россию от Украины."Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло", - заявил он.Говоря о Калининградской области России Данилов почему-то промолчал о пяти областях Западной Украины, на которые Польша также претендует и причем не на уровне высказываний какого-то генерала, пусть высокопоставленного, но находящегося в отставке, а на государственном. В Варшаве и не скрывают, что готовят операцию по возвращению этой территории, считающейся в Польше "историческими польскими землями".В случае, если Польша попытается сунуться в Калининградскую область, то никакая НАТО ей уже не поможет, а вот с западом Украины ситуация совсем другая, здесь все может сложиться и по другому. Возможно, что в Киеве этого и добиваются, ведь оккупация этой территории Польшей поможет украинским националистам избежать наказания, в также остаться где-то поближе к новым властям.источник