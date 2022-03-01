Кедми объяснил на болгарском ТВ будущее НАТО при отказе выполнять требования России

«Только к началу 2020 года, когда Россия обеспечила себе три основные составляющие: стратегическое превосходство над США, устойчивость экономики к внешнему давлению и санкциям, а также внутреннюю стабильность, Путин решил, что у России достаточно сил, чтобы выступить с этими требованиями», – объяснил Кедми.

«Путин потребовал от США и НАТО убрать свои базы из Восточной Европы (это Румыния и Польша), вернуть дислокацию НАТО в состояние на 1997 год и убрать из Европы семь баз ВВС США, где расположены ядерные бомбы. Также он потребовал отменить решение НАТО от 2008 года о возможном принятии в Альянс Украины и Грузии. Если эти требования не будут удовлетворены, Россия применит военно-технические методы, чтобы заставить НАТО их выполнить. Позицию РФ поддерживает Китай, который тоже против гегемонии США», – сказал Кедми.

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