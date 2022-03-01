Посетивший Мариуполь итальянский журналист обвинил Запад в В«потере связи с реальностьюВ»

Западные СМИ обвиняют Россию в "нападении" на Украину, продолжая штамповать статьи о "героической" борьбе украинской армии с "агрессором". Особое место они отводят Мариуполю, где уже месяц "доблестные защитники" отвивают атаки российской армии, называя заявления Москвы об окопавшихся там националистах "выдумками и пропагандой". Однако все тайное когда-то становится явным.В Мариуполе побывали корреспонденты некоторых иностранных изданий, вот только американских среди них не было, бояться в Вашингтоне, что кто-то из них расскажет правду и рухнет миф об Украине, так тщательно выстраиваемый Западом. Однако и среди тех, кто посетил город, нашелся человек, написавший правду - это итальянский журналист Джорджио Бьянки.Итальянец пообщался с местными жителями, которые рассказали все и без прикрас о происходящем в городе, о том, как украинские националисты держали людей в подвалах без пищи и воды, используя их в качестве живого щита, и о многом другом, о чем не пишет западная пресса.После уведенного и услышанного журналист написал обращение к президенту Италии Серджо Маттарелле, в котором заявил, что Запад потерял связь с реальностью, выдавая нацистскую Украину за демократическое государство. По его словам, Украина перестала быть демократической после неонацистского переворота в 2014 году. Он обвинил тех, кто называет Владимира Путина "преступником", и раскритиковал антироссийские санкции."Это сумасшедший мир, где вы потеряли связь с реальностью. Вы туфтой воюете против танков и бомб, Россия назад не будет отступать. Она не проигрывает, она выигрывает (...) Если Путин преступник, то Буш отец и сын, Обама, Блэр, Клинтон, Маттарелла — преступники", - заявил Бьянки.Журналист подчеркнул, что в городе находятся не "героические защитники", как их преподносит Запад, а обыкновенные нацисты, использующие те же методы, что и фашисты во время Второй мировой войны."Они опустошали квартиры, чтобы спустить людей вниз, когда сами оставались в квартирах, чтобы стрелять. Это неонацистские батальоны. Я заходил в их бывшие базы, где видел свастики, книги об "СС", книги о Муссолини", - добавил он.По его словам, Запад ошибается, если думает, что Россия "проигрывает", все наоборот - Россия выигрывает.источник