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Российские десантники нанесли удар по колоннам военной техники националистов под Киевом

Sergey Сегодня, 11:4559Новости
Российские десантники нанесли удар по колоннам военной техники националистов под Киевом

Российские войска продолжают стягивать силы к Киеву, постепенно беря столицу Украины в кольцо и сжимая его. Кадры продвижения колонны артиллерийских подразделений ВДВ в Киевской области попали в Сеть.
В соцсетях опубликовано очередное видео работы российских десантников на подступах к Киеву. Как говорится в описании к ролику, подразделения ВДВ совершили марш в пункт назначения, где развернули артиллерийские подразделения. После этого запущенный разведывательный беспилотник обнаружил двигающиеся колонны украинских националистов и передал координаты артиллеристам. Нанесенный удар уничтожил украинскую бронетехнику и лишил националистов подкреплений.
"Военнослужащие батареи выполняли задачи в составе дивизиона, вели стрельбу из закрытых огневых позиций по объектам противника, осуществляли поддержку действий подразделений ВДВ, а также прикрывали движение своих колонн", - говорится в сообщении.
Кроме того, показана работа расчета миномета, ведущего огонь по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Горенка на подступах к Киеву.
"Мы глубоко уважаем народ Украины, но противник, который ведёт с нами борьбу, к этому народу никакого отношения не имеет. Это наёмники и нацисты. И мы, как и наши предки, обязательно доведём эту специальную задачу до победы во имя России и украинского народа", - заявил командир минометного расчета.
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