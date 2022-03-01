Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине

"Для меня и первое, и второе заявление Байдена вчера были важными. Все остальное мы видели, о смене власти в разных странах… это их спорт. Не первый раз это слышим", - сказал сербский лидер в эфире TV Prva.

"В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило", - сказал сербский лидер.

Фото: Gettyimages.ru / © Anadolu AgencyРезкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, считает президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям.Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.