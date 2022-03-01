Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине

root Сегодня, 13:3033Новости
Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине
Фото: Gettyimages.ru / © Anadolu Agency
Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, считает президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.
"Для меня и первое, и второе заявление Байдена вчера были важными. Все остальное мы видели, о смене власти в разных странах… это их спорт. Не первый раз это слышим", - сказал сербский лидер в эфире TV Prva.

По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям.
"В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило", - сказал сербский лидер.

Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: