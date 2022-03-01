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ЛНР и ДНР вправе решить вступить в состав России, заявил Клишас

Sergey Сегодня, 13:4529Новости
ЛНР и ДНР вправе решить вступить в состав России, заявил Клишас
Фото: РИА Новости
ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в воскресенье глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
"Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой Народных Республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", - заявил Клишас, отвечая на вопрос, как может Россия отреагировать на возможный референдум.

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