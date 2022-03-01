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Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

Sergey Сегодня, 17:0058Новости
Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России
Фото: РИА Новости
В ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил ее глава Леонид Пасечник, передает РИА Новости.
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию", — сказал он на встрече с иностранными журналистами.

По словам российского сенатора Андрея Клишаса, ДНР и ЛНР вправе принимать решение о вхождении в состав России "в соответствии со своими конституциями".

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