Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию", — сказал он на встрече с иностранными журналистами.

Фото: РИА НовостиВ ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил ее глава Леонид Пасечник, передает РИА Новости.По словам российского сенатора Андрея Клишаса, ДНР и ЛНР вправе принимать решение о вхождении в состав России "в соответствии со своими конституциями".