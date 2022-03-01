Макрон прокомментировал высказывания Байдена о Путине

"Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным", - заявил Макрон в эфире телеканала France 3, комментируя слова Байдена.

Фото: Gettyimages.ruПрезидент Франции Эммануэль Макрон, комментируя оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы российского государства Владимира Путина, сказал, что не стал бы использовать подобного рода слова, передает РИА Новости.Байден ранее вновь недипломатично высказался о Путине во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины. Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказаться о российском коллеге.Макрон отметил, что "мы сделали выбор не вмешиваться в конфликт военным путем". Он заявил, что необходимо сначала добиться прекращения огня, а затем полного вывода российских войск с территории Украины. "Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями", - добавил французский лидер.