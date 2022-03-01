В Лондоне объяснили, почему Киеву не помогут британские танки

"Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает", - заявил он в интервью газете Mail on Sunday.

Фото: АРМинистр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что предоставление Украине британских танков "не сработает", следует сосредоточиться на ремонте и обнаружении российского оборудования, передает РИА Новости.По словам Уоллеса, британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к развертыванию на Украине, ряд представителей украинских войск уже прошли обучение, чтобы их использовать.Как утверждает глава МО, Британия "делает больше, чем практически кто-либо", чтобы помочь Украине.