The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России

"Значение России для всего мира выходит за рамки ее размеров как 11-й по величине экономики в мире. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением", - говорится в публикации.

Фото: © WOWstockfootage / Gettyimages.ruСанкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian, передает РИА Новости.Комментируя решение России ввести расчет за топливо с недружественными странами в рублях, автор статьи считает, что высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, рискуя обратить вспять тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии. Россия, как напомнило издание, — источник важнейших полезных ископаемых. Кроме того, более 25 африканских стран импортируют более трети своей пшеницы из России."У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями", - отмечается в публикации. При этом the Guardian подчеркнула, что Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из "геополитической клетки".