При проведении российскими войсками спецоперации на Украине поддержку им оказывают добровольцы, которые порой группируются вокруг конкретных формирований, возникших ещё в ходе кампаний 2014-2015 года.Одной из них является интернациональная бригада «Пятнашка», появившаяся в 2014 году во время боёв на Донбассе. Сейчас она представлена на фронте малыми группами, прикреплёнными к различным регулярным подразделениям, но действует формирование в основном на Авдеевском направлении. Её возглавляет Ахра Авидзба с позывным «Абхаз», давший интервью изданию RT, которое проливает свет на особенности текущей кампании и на то, почему на Донбассе нет быстрой победы.В 2014 году регулярные вооружённые силы незалежной имели низкую боеспособность, в результате переворота масса оружия оказалась на руках неонацистов, которые нашли ему применение в «мятежном» Донбассе. Тем более «боролись» они главным образом с мирным протестом, запугивая население террором. Как только они вступили в соприкосновение с организованным противником, выявилась вся несостоятельность сколоченных из неонацистов батальонов.Как объясняет «Абхаз», в итоге киевский режим пришёл к необходимости укрепления армии, контроль над лояльностью которой осуществляют нацбаты:В 2014 году Украина больше акцент делала на нацбатальоны, поэтому армия была в забвении. Но потом, когда она увидела, как мы их треплем, она сделала акцент на армию, а нацбатальоны – как заградотряд.Действительно, в том же Мариуполе одной из основных задач командования было расчленение сил регулярной армии и подразделения «Азов» (экстремистская группировка, запрещённая в РФ). 26 марта эта задача была выполнена, неонацисты оказались заперты на площадке «Азовсталь», в связи с чем ожидается массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ.Со слов «Абхаза», в сравнении с 2014 годом, когда отсутствовал оборудованный периметр обороны, киевским режимом на Донбассе были проведены большие фортификационные работы:Эшелонированная оборона, хорошо заминированная, поэтому надо каждый сантиметр за сантиметром выгрызать.При этом за позициями регулярной армии размещены неонацисты, готовые в случае необходимости открыть огонь по дрогнувшей армии:Они укрепляются возле городов и под фундамент прокапываются, сидят под фундаментом, в жилых домах.Как он пояснил, в ряды нацбатов входят различные элементы: имеются «радикалы», имеется пополнение, набранное среди молодёжи в местах дислокации. Но всех их объединяет одно:Они военных в упор не видят. Они же считают себя «воинами света». Но по факту они мародёры, которые терроризируют население.В этой связи командир бригады НМ ДНР указывает на факты обстрелов нацбатов со стороны регулярной армии, которые он постоянно замечал за время конфликта на Донбассе:Они [ВСУ] под шум канонады делали вид, что или от нас прилетело, или просто [указали] неправильные координаты. Но неоднократно они накрывали, потому что их они [неонацисты] достали.Несмотря на засилье неонацистов и годами создававшиеся укрепления, «Абхаз» имеет позитивный настрой, ожидая скорого выхода войск на оперативный простор:Нет таких блицкригов, как многие [аналитики] пытаются представить себе в уме] Как ковырнём все три линии обороны [на Донбассе] – дальше только марш.