Командир бригады ДНР объяснил отсутствие быстрой победы на Донбассе
При проведении российскими войсками спецоперации на Украине поддержку им оказывают добровольцы, которые порой группируются вокруг конкретных формирований, возникших ещё в ходе кампаний 2014-2015 года.
Одной из них является интернациональная бригада «Пятнашка», появившаяся в 2014 году во время боёв на Донбассе. Сейчас она представлена на фронте малыми группами, прикреплёнными к различным регулярным подразделениям, но действует формирование в основном на Авдеевском направлении. Её возглавляет Ахра Авидзба с позывным «Абхаз», давший интервью изданию RT, которое проливает свет на особенности текущей кампании и на то, почему на Донбассе нет быстрой победы.
В 2014 году регулярные вооружённые силы незалежной имели низкую боеспособность, в результате переворота масса оружия оказалась на руках неонацистов, которые нашли ему применение в «мятежном» Донбассе. Тем более «боролись» они главным образом с мирным протестом, запугивая население террором. Как только они вступили в соприкосновение с организованным противником, выявилась вся несостоятельность сколоченных из неонацистов батальонов.
Как объясняет «Абхаз», в итоге киевский режим пришёл к необходимости укрепления армии, контроль над лояльностью которой осуществляют нацбаты:
В 2014 году Украина больше акцент делала на нацбатальоны, поэтому армия была в забвении. Но потом, когда она увидела, как мы их треплем, она сделала акцент на армию, а нацбатальоны – как заградотряд.
Действительно, в том же Мариуполе одной из основных задач командования было расчленение сил регулярной армии и подразделения «Азов» (экстремистская группировка, запрещённая в РФ). 26 марта эта задача была выполнена, неонацисты оказались заперты на площадке «Азовсталь», в связи с чем ожидается массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ.
Со слов «Абхаза», в сравнении с 2014 годом, когда отсутствовал оборудованный периметр обороны, киевским режимом на Донбассе были проведены большие фортификационные работы:
Эшелонированная оборона, хорошо заминированная, поэтому надо каждый сантиметр за сантиметром выгрызать.
При этом за позициями регулярной армии размещены неонацисты, готовые в случае необходимости открыть огонь по дрогнувшей армии:
Они укрепляются возле городов и под фундамент прокапываются, сидят под фундаментом, в жилых домах.
Как он пояснил, в ряды нацбатов входят различные элементы: имеются «радикалы», имеется пополнение, набранное среди молодёжи в местах дислокации. Но всех их объединяет одно:
Они военных в упор не видят. Они же считают себя «воинами света». Но по факту они мародёры, которые терроризируют население.
В этой связи командир бригады НМ ДНР указывает на факты обстрелов нацбатов со стороны регулярной армии, которые он постоянно замечал за время конфликта на Донбассе:
Они [ВСУ] под шум канонады делали вид, что или от нас прилетело, или просто [указали] неправильные координаты. Но неоднократно они накрывали, потому что их они [неонацисты] достали.
Несмотря на засилье неонацистов и годами создававшиеся укрепления, «Абхаз» имеет позитивный настрой, ожидая скорого выхода войск на оперативный простор:
Нет таких блицкригов, как многие [аналитики] пытаются представить себе в уме] Как ковырнём все три линии обороны [на Донбассе] – дальше только марш.
Метки: {keywords}