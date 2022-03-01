Президент Германии предрек немцам "тяжелые дни"

"Дни, которые изменят мир и изменят нас. Возможно, быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей, несмотря на все продолжающиеся дипломатические усилия", — сказал президент. По его словам, немцам нужно готовиться быть стойкими и принимать меры жесткой экономии.

Фото: Gettyimages.ruПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что страну ждут тяжелые дни из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил перед концертом Берлинского филармонического оркестра во Дворце Бельвю, передает РИА Новости.Ранее председатель партии "Германский центр" Кристоф Херстель обвинил канцлера Олафа Шольца в неспособности сопротивляться давлению со стороны США, а его правительство, поддержавшее антироссийские санкции, — во вредительстве.