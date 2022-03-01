«Если он, 75-летний человек, имеющий серьёзные проблемы со здоровьем, окажется в застенках спецслужб, то это станет прелюдией к убийству. И его личному, и к окончательной зачистке того, что ещё недавно называли „русской Украиной“», — высказался обозреватель портала «Украина.Ру» Владимир Скачко.

«Он стал частью той самой коррумпированной элиты, которую в своём фильме готов был расстрелять. И что у него в команде есть такие исключительные уроды, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к власти», — охарактеризовал украинского президента три месяца назад политолог.

В Киеве исчез украинский политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.По неофициальной информации, СБУ провело у пожилого политолога обыск. О нахождении Погребинского ничего неизвестно уже несколько суток.В декабре 2021 года Михаил Погребинский заявил, что Владимир Зеленский в глазах украинцев превратился в персонажа, ещё более худшего, чем его предшественник Пётр Порошенко.источник