В«В Польше будут серьёзные экономические потрясенияВ» вЂ” Качиньский

«Мы должны помнить, что предстоящие годы будут непростыми. Будет серьёзный кризис, серьёзные экономические потрясения. И мы должны быть к этому готовы. Та многолетняя борьба с Советским Союзом закончилась победой. И нынешняя тоже должна закончиться победой. Но надо помнить, что это будет трудная борьба , требующая жертв и реконструкции общественного сознания», — сказал Ярослав Качиньский.

Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский прогнозирует «серьёзные экономические потрясения» в стране. После отказа от российского импорта, прежде всего, энергоносителей, уж точно.Выступая сегодня, 27 марта, на конгрессе новой политической партии OdNowa, Качиньский дал прогноз развития Польши.По его мнению, полякам «предстоит долгая борьба, рассчитанная не на недели или месяцы, а на годы».Готовы ли поляки на столь долгую борьбу, пока неизвестно. 9 марта 2022 года были обнародованы данные опроса United Surveys для проправительственного издания Dziennik Gazeta Prawna, согласно которому участие польских военных в войне Украины против России поддержало всего 11% поляков. За то, чтобы граждане Польши поехали добровольцами воевать за Украину, выступило 28% респондентов.источник