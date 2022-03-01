Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе

После переговоров азербайджанская сторона отвела свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны России о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте Минобороны России.«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», – приводит сообщение РИА «Новости».Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.Ольга Иванова