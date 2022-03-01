Грузия отказала Украине в открытии В«второго фронтаВ» против России

Грузия не пойдет на поводу у Киева и не начнет войну с целью возвращения территорий Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси нацелен на мирное разрешение территориального спора с Россией.В Тбилиси негативно восприняли призыв секретаря СНБО Данилова об открытии "второго фронта" против России, чтобы как-то "облегчить" положение Украины, на территории которой проводится российская спецоперация. Причем такая реакция последовала не только со стороны правящей партии, но и со стороны грузинской оппозиции.Ранее Данилов выступил с призывом к Грузии и Молдавии начать возвращение "своих" территорий военным путем чтобы "помочь" Украине. Другими территориями, где бы могли начаться боевые действия против России, секретарь СНБО назвал Калининградскую область и Курильские острова.Если по Молдавии пока официальных заявлений нет, то в Грузии слова Данилова вызвали возмущение.Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа- заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.А председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе раскритиковал призыв Данилова, подчеркнув, что в Киеве призывают Грузию отказаться от мирного восстановления территориальной целостности и снова развязать войну:Секретарь СНБО Украины призывает (...) открыть второй фронт для разрушения наших городов и сел, чтобы умерли грузинские дети и женщины. Это неприемлемоНапомним, что ранее Грузия отказалась ввести санкции против России, после чего Зеленский отозвал посла Украины в Грузии.источник