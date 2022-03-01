Два человека погибли при вооруженном нападении на севере Израиля

В израильском городе Хадера произошло вооруженное нападение, в результате которого двое местных жителей-израильтян погибли, еще шесть человек, включая двоих полицейских, получили ранения. Об этом сообщает Reuters.По последним данным, нападавших было двое, — они были нейтрализованы ответным огнем, открытым полицейскими. На кадрах с камер наблюдения, транслировавшихся по израильским телеканалам, видно, как двое мужчин открыли огонь из автоматов на главной улице Хадеры.«К счастью, нашим офицерам удалось нейтрализовать нападавших и предотвратить более крупную террористическую атаку», — заявил представитель национальной полиции Эли Леви.Нападение в Хадере произошло через пять дней после того, как арабский гражданин Израиля зарезал не менее четырех человек в южном городе Беэр-Шева, прежде чем он был смертельно ранен прохожим. В заявлении премьер-министра Нафтали Беннета говорилось, что израильские силы безопасности готовы проявлять «максимальную бдительность» после этого инцидента.