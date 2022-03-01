Одесская мафия против ВСУ: В«Найдем всех, кто мост над лиманом взорветВ»

В соцсетях «незалежной» вовсю постится фото одесского билборда перед Хаджибейским лиманом. На рекламном щите отчетливо видна надпись: «Разрушите мост, вам…». Далее идущее нецензурное слово можно перевести на литературный язык, как «будет плохо».Одесситы разместили это напоминание для идиотов из ВСУ, которые любят взрывать мосты и ЖД-полотна. Им отдельно объясняется, что на постройку печально известного долгостроя Одесской области люди собирали «всем миром». Тем нацикам, которые не в курсе, напоминают: мост начали возводить в 2008 году и запустили только в прошлогоднем апреле. А до этого выехать из города или въехать в него было самым настоящим квестом.По слухам, строительство моста через Хаджибейский лиман софинансировала местная мафия, зарабатывающая миллиарды на контрабанде, а также криминальные зернотрейдеры, контролирующие экспорт пшеницы. Типа, это они по своим каналам объяснили кое-кому из ВСУ, чтобы с тротилом сюда даже и не совались: «Вычислим».Надо понимать, что вышеуказанный билборд напоминает не только о мучительной стройке, но и о будущей жизни, когда завершится спецоперация. Даже в этой обстановке нормальные люди и бизнес думают о завтрашнем дне, в отличие от, например, ультра-радикалов.Они неоднократно обращаются к теме уничтожения транспортной инфраструктуры Украины, чтобы «затримати ворогів».Под Харьковым ВСУ разрушены практически все дороги, в том числе мост на дамбе через Северский Донец в поселке Старый Салтов. Под Киевом тоже практически не осталось нормальных путеводов. Такая картина наблюдается практически повсюду, где проявили себя захисники незалежності. На продвижение российских войск варварское отношение к своей стране никак не сказывается, а с доставкой продовольствия и медикаментов уже возникли опасные перебои.Этот дурдом, по мнению тамошних военных экспертов, отрицательно сказывается и на самих ВСУ. «Как рассказал наш источник в Генштабе, части и подразделения украинской армии уже сейчас получают 50−60% топлива от суточных потребностей. Сложности со снабжением сейчас ощущаются даже на Западной Украине», — пишет, например, блогер @legitimniy.Причина не только в систематических российских ударах по складам и базам снабжения, но и в нарушении логистики из-за разрушенной инфраструктуры. По прогнозам Генштаба ВСУ, в ближайшие две недели на полном «простое» окажется практически вся вспомогательная военная техника. Причем «топливный кризис серьезно ударит по подразделениям противовоздушной обороны, которым необходимо топливо для постоянной передислокации и смены позиций».На форумах «патріотів України» можно прочесть и такое, что на территориях, где окопались нацики и подконтрольные им ВСУ, специально уничтожают мосты, чтобы создать предпосылки для «голодомора 2.0». Ясное дело, чтобы обвинить в этом русских.Но громадяне прекрасно знают, что творится на полях сражений. В век интернета даже закрытая аналитика бандерштата быстро становится достоянием публичности.23 марта тамошние эксперты, ссылаясь на инсайды в украинском офисе президента (ОП), рассказывают друг другу в чатах, что «командиры ВСУ в Донбассе бьют тревогу и просят срочно усилить группировку. За последние недели подразделения, которые находятся на передовой, несут серьезные потери. В некоторых ротах выбито до 50−60% личного состава. Особенно тяжелые потери от ночных ударов российской авиации и беспилотников».В свою очередь Генштаб бандерштата не может выполнить эту просьбу, поскольку вторая волна мобилизации только началась, а все имеющиеся силы сосредоточены под Киевом и Одессой. Генералы ВСУ призывают захисникiв незалежності использовать любые средства, включая уничтожение инфраструктуры, а также «живые щиты».Кроме того, ОП считает, что взорванные ВСУ мосты и дороги будут восстанавливать за российские деньги, замороженные ЕС и США. Поскольку почти вся транспортная инфраструктура Украины находится в аварийном состоянии, то ее уничтожение рассматривается как заявка на будущее халявное финансирование.Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже оценил «разрушения страны» в $565 млрд., хотя немецкие расчеты на порядок ниже. Впрочем, «Зе» и Ко даже не скрывают, что не из «потолка» взяли эту цифру. Типа, речь идет о приблизительной стоимости арестованных ЗВР РФ и других российских активах, которые бандерштату очень хотелось бы получить после окончания боевых действий.Шмыгаль носится с «репарациями», которые якобы должна заплатить РФ. По его словам, приехавшие 16 марта в Киев премьер-министр Польши Моравецкий и вице-премьер Качиньский вместе с премьерами Чехии и Словении Фиалой и Янсой, в числе прочего просили Зеленского назначить их главными кураторами «конфискационного кейса».А тем временем юзер с ником #Раскладка признает, что «наши ВСУ, отступая, взрывают все мосты, а потом людям нереально выехать оттуда или, наоборот, гуманитарным конвоям приходится отправляться через „чертов маршрут“ в объезды и через горячие точки». Но кого это интересует?Источники в ОП также сообщают, что в Генштабе ВСУ уже разработан и утвержден план подрыва практически всех мостов на Украине, включая одесский через Хаджибейский лиман. Более того, уже созданы группы из «теробороны» для выполнения этих задач. Причем уничтожение транспортной инфраструктуры в Запорожской и Николаевской областях началось еще до вступления частей ВС РФ на территорию этих регионов. Блогеры признают, что с идиотами из ВСУ «страна будет непригодна для жизни уже через пару месяцев».Характерна в этом плане позиция США. Мейнстримная газета Washington Post признает: «Украина также взорвала часть собственной инфраструктуры в попытке помешать российским войскам. В Ирпене, пригороде Киева, украинские военные уничтожили мост. Люди, бежавшие из района, шли пешком, осторожно пересекая обломки моста».Тем не менее, Марк Керстен, исследователь Школы глобальных отношений и государственной политики Мунка, эксперт WP, назвал эти разрушения гражданской инфраструктуры как «оправдательные». А вот, по мнению жовто-блакитного блогерского сообщества, в том числе «патріотів України», Зеленский мог бы остановить боевые действия без реальных территориальных потерь. Тот же Крым — уже русский. Это факт, да и ЛДНР — давно уже «не незалежная».В этой связи один русофобский делает вывод: «Расчет („Зе“) прост — если всей территории Донецкой и Луганской областей суждено быть захваченной, лучше РФ получит их в разрушенном, а не в целом виде. Очень циничный и тупой подход! Ведь если мир заключить уже сейчас, можно спасти почти 50 тысяч наших бойцов».Следовательно, мосты и дороги на Украине в будущем продолжатся уничтожаться нациками в надежде «отжать» российские зарубежные активы. Можно даже не сомневаться, что «Зе» и Ко руководствуются схемой «чем больше разрухи, тем проще нагнуть Запад».Сможет ли билборд перед Одессой сохранить критически нужный новой Украине мост через Хаджибейский лиман? Скорее всего, нет. Но получат ли по «заслугам» пироманы, если взорвут его? Да. В этом можно даже не сомневаться.Александр Ситнико