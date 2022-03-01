Депутат Госдумы заявил о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

«Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры», — сказал Шеремет, который в настоящее время находится в составе делегации, прибывшей с официальным визитом в Донбасс

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» заявил, что киевские власти потеряли последний шанс на то, чтобы сохранить Украину как государство в текущих границах.По его словам, переговоры необходимо вести с Вашингтоном, которому «выгодно затягивание конфликта на Украине» и превращение страны в «выжженную землю».