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Депутат Госдумы заявил о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

root Сегодня, 10:1582Новости
Депутат Госдумы заявил о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» заявил, что киевские власти потеряли последний шанс на то, чтобы сохранить Украину как государство в текущих границах.
«Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры», — сказал Шеремет, который в настоящее время находится в составе делегации, прибывшей с официальным визитом в Донбасс
.
По его словам, переговоры необходимо вести с Вашингтоном, которому «выгодно затягивание конфликта на Украине» и превращение страны в «выжженную землю».

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