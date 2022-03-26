Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 28.03.2022

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 26.03.202209:45Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.Уточняется, что огонь был открыт в 9:30 со стороны Новгородского.09:4009:3009:10Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.Под артогнем киевских силовиков оказалось село Логвиново.09:00Огонь был открыт в 7:50 со стороны Авдеевки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).