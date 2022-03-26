Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 28.03.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
Внимание! Некоторые материалы могут содержать информацию, предназначенную только для лиц старше 18 лет.
Поддержите Русский Донбасс в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 5469380039842876
2. ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 26.03.2022
09:45 ВСУ обстреляли Горловку: выпущено пять снарядов калибром 122 мм
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Уточняется, что огонь был открыт в 9:30 со стороны Новгородского.
09:40 Поднятие флага батальона "Сомали" над зданием администрации Кальмиусского района Мариуполя.
09:30 Армия ДНР продолжает освобождать территории за Верхнеторецким
09:10 Киевские силовики один раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - говорится в сообщении.
Под артогнем киевских силовиков оказалось село Логвиново.
09:00 Украинские боевики выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 мм.
Огонь был открыт в 7:50 со стороны Авдеевки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Метки: {keywords}