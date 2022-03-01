Пентагон: В«Русские передумали штурмовать Киев, так как получили отпорВ»

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявила американским СМИ, что есть признаки того, что Россия может отказаться от попытки, по крайней мере на данный момент, захватить Киев. Дескать, одно это может засчитываться командованию ВСУ, как перемога.«Они (русские — авт.) перестали пытаться двигаться вперед, и они начали пытаться защитить то, что у них есть … Мы видим, как украинцы [предпринимают] наступление на них вблизи Киева, в том числе к западу от него», — заявил представитель американского минобороны журналистке Кейтлин Дорнбос.Однако, в то самое время, как звёздно-полосатая пресса «переваривала» анализ ситуации от Минобороны, на западе Украины во Львове зазвучала сирена. Блогер @obretix сообщил о ракетных ударах по расположению складов ГСМ. Далее самые разные источники подтвердили, что загорелся резервуар для хранения топлива.По словам местных зевак, была попытка локализовать пожар, чтобы огонь не распространился на другие емкости. Но последовал второй прилет «тютелька в тютельку», и небо озарилось от огромного пламени. И это была не единственная атака за короткий промежуток времени. Украинские телеграмм-каналы хором написали: «В Ровненской области в городе Дубно российским ракетным ударом уничтожили нефтехранилище. Сейчас РФ бьет по всем ГСМ в Украине».Если так пойдет и дальше, ВСУ вообще останутся без топлива, что может самым отрицательным образом сказаться на участии жовто-блакитных войск, обороняющих Киев.По оценке разведки США, на восточных рубежах украинской столицы ВСУ хорошо подготовились к обороне, прежде всего за счет лучшего знания местности. Однако сегодня судьба захисників Киева на все сто процентов зависит от боев на противоположной стороне от столицы Украины.Для защиты западных коридоров, ведущих в украинскую столицу, «Зе» и Ко срочно обратились в НАТО с просьбой. Речь идет об экстренной поставке бывших советских танков из стран НАТО. Этот запрос, мягко говоря, на фоне шквала «перемог» в укрнете с последующими перепостами в западных СМИ и соцсетях, несколько шокировал критически мыслящих забугорных экспертов.Как же так! Буквально неделю назад из «незалежной» пришла информация о более 1000 резервных танков, многие из которых являются Т-80, обозначенные как передовой актив ВСУ. Короче, зачем клянчить машины, выпущенные еще в 70-х годах прошлого века, если своих навалом. Тем более, что бронетанковые ресурсы нужны для защиты транспортных коридоров в столицу «неньки».По оценке ряда американских экспертов, чьи голоса звучат очень негромко на фоне мейнстримных СМИ США, «запрос на танки из стран бывшего Варшавского блока свидетельствует о том, что резервы либо уничтожены (или захвачены), либо находятся в слишком плохом состоянии, чтобы быть готовыми к бою в разумные восстановительные сроки».Кстати, в своей «исторической» речи на экстренном саммите НАТО Байден впервые раскритиковал Зеленского, который не готовился к удару с востока. На самом деле, кому как ни янки, не знать о реальном раскладе сил в ВСУ накануне спецоперации. Вероятно, в США считали советские танки старьем и не настаивали на их расконсервировании (точнее не выделили денег).В свою очередь «квартальцы» из офиса президента начали через свои подконтрольные интернет-ресурсы распространять слухи о том, что запрос у НАТО 500 танков предназначен исключительно для политических целей и не отражает подлинные потребности украинских вооруженных сил. Типа, это хитрый ход Зеленского, который хочет и дальше «дергать» союзников, чтобы те не замылили украинский кейс.Всего на оборону транспортных коридоров в Киев генштаб ВСУ совместно с ОП затребовал танки Т-72 у Словакии в количестве 30 единиц, у Чехии — 89, у Болгарии — 90, у Венгрии — 44, у Северной Македонии — 31 и у Польши — 318. Также, по мнению жовто-блакитных генералов, поляки обязаны подарить захисникам незалежності 232 танка PT-91 «Twardy» — тех же Т-72, собираемых по еще советской лицензии. Типа, украинские экипажи сразу же бросятся в бой, тогда как на американских «Абрамсах» учиться еще надо. Хотя и так ясно, что янки покажут фигу нацикам, типа, «не фиг дискредитировать американскую военную технику».Правда, не факт, что союзники, включая поляков, помогут бандеровцам. Сколько было разговоров по передаче ВВС Украине 70 натовских истребителей МиГ-29, но все закончилось невыполненными обещаниями.Такая же картина наблюдается и с ЗРК С-300, который правительство США за мзду приобрело у Белоруссии в период правления Шушкевича-Гриба в 1993—1994 годах. Эту систему, названную в НАТО как «SA-10 Grumble», янки решили оставить себе даже вопреки настоятельной просьбе Зеленского, который лично попросил Байдена о срочной поставке «Фаворита».Интересно другое: если так важен захисникам незалежності западный коридор для обороны Киева, почему его не перекрывают части ВС РФ? Есть мнение, будто Москва специально оставила эту лазейку. Даже жовто-блакитные эксперты признают, что русские хотят, чтобы в мегаполисе не осталось гражданского населения. По данным мэра украинской столицы, по состоянию на 10 марта город покинули примерно 1 млн человек, а по данным на 18 марта — 1,5 млн. И этот процесс не сокращается. Если так и дальше пойдет, уедут все, или почти все.И здесь видна разница между отношением «Зе» и Ко к мариупольцам и киевлянам, большинство из которых стали бенефициарами майдана и сторонниками проекта «це Європа». Первые рассматриваются бандеровцами, как «русня, совки и вата», вторые — как важнейший жовто-блакитный электорат для кураторов антироссийского украинского кейса.Как бы там ни было, но обе стороны силового конфликта понимают, что текущая ситуация имеет свои плюсы. Если «Зе» и Ко демонстрируют оптимизм на фоне «стойкой» обороны Киева, то МО РФ терпеливо ждет эвакуации мирного населения, чтобы в нужный момент захлопнуть мышеловку.Причем, не факт, что бандеровцы будут драться за столицу до конца хотя бы потому, что опыт Мариуполя показал, что только дурни готовы вести бои до последнего. Как только там стало «жарко», сразу же смылся градоначальник, хотя ранее зуб давал, что не уйдет из города.Как пишут украинские телеграмм-каналы, «мэр Мариуполя сбежал по фальшивым документам по гуманитарному коридору из города, но в соцсетях ранее обещал оставаться до конца». Короче, «в этом вся суть наших политиков, которые так яро зовут брать автоматы и стрелять, но потом первые бегут», поскольку «реальность куда печальнее, чем иллюзия, которую рисуют функционеры ОП в сети».Кстати, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, посмотрев на своего мариупольского коллегу, сделал очень показательное заявление. По его словам, «с точки зрения Чернигова: есть огромная просьба к военно-политическому руководству страны понять, что время для депутатов во львовских ресторанах идет по-другому, а для горожан Чернигова, Мариуполя… — совсем по-другому… Высказывания по тактике истощения России в Ивано-Франковске и Мариуполе оцениваются по-разному. Я бы просил с этими высказываниями быть осторожнее».Не исключено, что спустя некоторое время так заговорит и Кличко, особенно после того, как Киев покинут практически все гражданские, а ВСУ останутся без топлива и боеприпасов.Александр Ситнико