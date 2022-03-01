Четвертый отчет: Наша поддержка для Русского Донбасса и Русского мира на Украине!

Канал МОО Вече с отчетам и информацией о помощи в телеграм: https://t.me/MOOVeche/4Мы, Межрегиональная общественная организация Вече (Владимир Орлов и Борис Рожин) оказываем помощь русской земле Новороссии, Крыма и Донбасса с самых первых дней. Сейчас война продолжается, идет активная фаза освобождения русских земель от бандерофашистов и практически каждый день погибают русские люди.Выкладываем очередной отчет о нашей помощи защитникам Донбасса и освободителям Русской земли:Расходники на передок на Херсонском направлении:Сигареты 50 блоков, Вода питьевая и лимонад 6 тонн Салфетки влажные 200 уп. Чай, кофе - чай 100 уп. - 100 уп. Шоколадные батончики - 500 Зубная паста - 200 шт Зубная щётка - 200 шт. Батарейки пальчиковые 50 уп. Трусы, носки - 400 Перчатки строительные 100 шт. Общая сумма 405 тысяч рублейНа НМ ДНР: Костюмы летние мох - 35 штук, Белье флис ВКБО - 23 комплекта, медицинские подсушки 70 шт., Дождевики - 8 шт., Берцы «Фарадей» - 57 пар, Белье ВКБО - 35 комплектов, 100 пар носков, 14 бронежилетов, сигареты, чай, кофе, тактическая медицина, неравнодушные люди передали еще 1 БПЛА Мавик, рюкзаки тактические.Общая сумма: 1 млн. 174 тысячи рублейКарта Сбера 5469380039842876 Игорь К.На Сбер через СБП и по номеру телефона +79037001243 Владимир О.ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811Для переводов из-за рубежа или в криптовалюте пишите сюда OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79060372855 (вотсап или телеграм) Или пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot - дадим реквизитыКто может купить что-нибудь полезное пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 (вотсап или телеграм) или +79060372855 (вотсап или телеграм @Ispanecw) Или пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot, мы скажем что нужно исходя из ваших возможностей.