Стало известно, когда в Украине закончится гречка
В Украине существующих запасов гречки хватит до конца года. Однако, украинские аграрии будут сеять эту зерновую культуру, и поэтому Украина без нее не останется, считает глава общественного союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинкий.
По его словам, в Украине сейчас существует относительный баланс спроса и предложения на гречку. С одной стороны, из-за вторжения России в Украину прекратились поставки этой зерновой культуры из Казахстана. С другой стороны, из Украины выехало за границу несколько миллионов украинцев.
Таким образом, пока есть баланс спроса и предложения. Но существующих запасов гречки хватит, по мнению Рыбчинкого, только до конца года. Он призвал украинских аграриев в текущем году активно выращивать гречку. Тем более, что ее стоимость сейчас выгодна фермерам.
Рыбчинкий также призвал украинских фермеров в нынешнем году активней сеять овес и твердую яровую пшеницу, так как на них будет большой спрос.
Как видим, эксперты считают, что Украина может сама обеспечивать себя гречкой и макаронными изделиями. Главное, чтобы фермеры садили и выращивали актуальные культуры.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 11:42 243
По его словам, в Украине сейчас существует относительный баланс спроса и предложения на гречку. С одной стороны, из-за вторжения России в Украину прекратились поставки этой зерновой культуры из Казахстана. С другой стороны, из Украины выехало за границу несколько миллионов украинцев.
Таким образом, пока есть баланс спроса и предложения. Но существующих запасов гречки хватит, по мнению Рыбчинкого, только до конца года. Он призвал украинских аграриев в текущем году активно выращивать гречку. Тем более, что ее стоимость сейчас выгодна фермерам.
Рыбчинкий также призвал украинских фермеров в нынешнем году активней сеять овес и твердую яровую пшеницу, так как на них будет большой спрос.
Как видим, эксперты считают, что Украина может сама обеспечивать себя гречкой и макаронными изделиями. Главное, чтобы фермеры садили и выращивали актуальные культуры.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 11:42 243
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