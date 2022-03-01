Российские войска вклинились в оборону 95-й ОДШБр ВСУ: сводка Минобороны по спецоперации на Украине

В российском Минобороны прошел очередной брифинг, на котором были подведены итоги проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины за прошедшие сутки. Традиционно большое внимание военных приковано к происходящему на Донбассе.Согласно новой сводке, на утро понедельника, 28 марта, обстановка на Донбассе выглядит следующим образом: российские войска вклинились в оборону 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и вышли к южным окраинам Новоселовки. Продвижение составило около 2 км. Одновременно группировка ЛНР, продолжая наступление, продвинулась еще на 5 км и вышла на рубеж Новолюблино, Терны. Под контроль республики перешли Ивановка и Новосадовое.По информации из Луганска, не вошедшей в сводку Минобороны, подразделения республики продвигаются в районе Лисичанска и Северодонецка, наступление идет тяжело, украинские националисты оказывают жесточайшее сопротивление, но понемногу республиканцы дожимают националистов.По Мариуполю новой информации нет, все окраины города находятся под полным контролем ДНР, в центре продолжаются бои, группировку "Азова"* (экстремистская организация, запрещена в России) почти разделили и продолжают зачищать. Прогнозов никто не дает, сейчас главное - освободить город, сохранив как можно больше жизней мирного населения и военнослужащих ДНР и России.Теперь к другим данным. Согласно сводке, за прошедшие сутки российская истребительная авиация и ПВО отработали прекрасно, приземлив сразу пять самолетов ВВС Украины. Из них четыре Су-24 были сбиты над Черниговской областью, по два в районе Репки и Городня. Еще один Су-27 был сбит в районе Краматорска. Кроме того, сбиты 19 беспилотников различных типов, а также в воздухе перехвачены пять снарядов РСЗО "Смерч", запущенных ВСУ по аэродрому Чернобаевка в Херсонской области.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, за сутки удары нанесены по 36 военным объектам ВСУ.Уничтожены два ЗРК, одна РСЗО, 5 полевых складов боеприпасов и ГСМ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники", - подвели итоги в Минобороны.источник