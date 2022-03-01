Видеоотчеты МОО Вече о доставленных защитникам Донбасса БПЛА

Благодарность от Ольги "Корсы" (командует дивизионом РСЗО "Град"), бойцов с передовой и разведгруппы НМ ДНР. Часть закупили за счет собранных средств, несколько передали нам неравнодушные люди, поддерживающие освобождение Русской земли от нацистов и военных преступников. Всего нами было передано с начала спецоперации 8 малых БПЛА на общую сумму более 2 млн рублей.Сбор на БПЛА продолжается! Очень нужны средства на закупку комплектующих и более дорогостоящих моделей, которые очень помогут нашим бойцам на передовой и подразделениям артразведки!Очень нужно несколько вот таких аппаратов или классов выше - по ссылке (https://www.djimsk.ru/catalog/products/mavic/mavic_3/..). Кто может приобрести целиком - будем крайне благодарны!Обращаемся ко Всем, кто может помочь в этом вопросе оказать посильную помощь! Вы можете обратится к нам по указанным здесь контактам (https://t.me/MOOVeche/31) или перечислить финансовую помощь на наши реквизиты - по ссылке (https://t.me/MOOVeche/31)Карта Сбера 5469380039842876 Игорь К.На Сбер через СБП и по номеру телефона +79037001243 Владимир О.ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811Для переводов из-за рубежа пишите сюда OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79060372855 (вотсап или телеграм) Или пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot - дадим реквизитыПо всем вопросам вы можете связаться с нами: OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 (вотсап или телеграм) или +79060372855 (вотсап или телеграм @Ispanecw) Или пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot, мы скажем что нужно исходя из ваших возможностей