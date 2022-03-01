Глава автономии крымских татар Умеров сообщил об угрозах от украинских радикалов

Глава региональной национально-культурной автономии (РНКА) крымских татар Эйваз Умеров заявил, что его соотечественники, проживающие в Херсонской области, массово сообщают об угрозах расправы, поступающих им от украинских радикалов, передает РИА «Новости».По его словам, злоумышленники из числа запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) оказывают давление на крымских татар, запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые находятся в городах Украины или учатся за границей.Умеров заявил, что радикалы требуют от татар выходить на акции против России, чтобы затем их растиражировать в украинских и иностранных СМИ. Глава РНКА призвал татар документировать угрозы, для составления уголовного дела.источник