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Глава автономии крымских татар Умеров сообщил об угрозах от украинских радикалов

Sergey Сегодня, 13:3035Новости
Глава автономии крымских татар Умеров сообщил об угрозах от украинских радикалов
Глава автономии крымских татар Умеров сообщил об угрозах от украинских радикалов

Глава региональной национально-культурной автономии (РНКА) крымских татар Эйваз Умеров заявил, что его соотечественники, проживающие в Херсонской области, массово сообщают об угрозах расправы, поступающих им от украинских радикалов, передает РИА «Новости».
По его словам, злоумышленники из числа запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) оказывают давление на крымских татар, запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые находятся в городах Украины или учатся за границей.
Умеров заявил, что радикалы требуют от татар выходить на акции против России, чтобы затем их растиражировать в украинских и иностранных СМИ. Глава РНКА призвал татар документировать угрозы, для составления уголовного дела.
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