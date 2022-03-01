В Мариуполе российские войска уничтожили крупную базу В«АзоваВ»

В Мариуполе продолжается зачистка кварталов от боевиков националистических вооружённых формирований, а также от военнослужащих ВСУ, не пожелавших сложить оружие. Мероприятия по зачистке идут фактически по всему городу, включая его центральную часть. При этом обращает на себя используемая тактика.Эта тактика состоит в активном применении бронетехники – танков и БТР, которые занимают выгодные позиции на определённых направлениях и методично уничтожают военные объекты. Именно таким образом была уничтожена крупная база экстремистского формирования «Азов» (запрещен в РФ). База располагалась на нескольких гектарах, где были размещены казармы и тренировочные комплексы боевиков.Сообщается о том, что сначала танки нанесли удары по базе «Азова»* с относительного удаления, после чего быстро вошли на её территорию. Действуя группами «танк - БТР», российские экипажи бронетехники далее стали подводить её к казармам и подавлять последнее сопротивление на территории военного объекта. Далее в дело вступили подразделения морской пехоты ВМС России, продолжив осуществление зачистки. Выжившие после серии ударов из танков боевики пытаются скрываться в подвалах.В течение относительно небольшого промежутка времени база «Азова» сначала была блокирована, а затем и полностью уничтожена. Боевики в очередной раз понесли существенные потери. Одновременно с этим на территории объекта обнаруживается большое количества оружия, включая вооружения западного образца. Среди прочего это комплексы NLAW и Javelin, которые попали туда ещё до блокирования российскими войсками и НМ ДНР украинских вооружённых формирований в Мариуполе.источник